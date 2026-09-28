Video Yaşam Destek Yatırım ve Özata Denizciliğe ilişkin fon soruşturması: 8 gözaltı! | Video
Destek Yatırım ve Özata Denizciliğe ilişkin fon soruşturması: 8 gözaltı! | Video

Destek Yatırım ve Özata Denizciliğe ilişkin fon soruşturması: 8 gözaltı! | Video

28 Eylül 2026 11:20

Son dakika: Fon Soruşturması kapsamında Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizciliğe yönelik operasyon yapıldı. 8 şüpheli İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerin arasında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu da bulunuyor.

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