Ankara’da işletme devri kanlı bitti! Bir ölü bir yaralı: Cinayet anı kamerada
28 Eylül 2026 10:48
Ankara Çankaya'da bir işletme devrinden kaynaklanan alacak verecek anlaşmazlığı, silahlı saldırıya dönüştü. İddiaya göre işletmenin yeni sahibi Halil Tuncer, araçla gelen Taner Aksoy, Kenan Bayata ve Bahattin Şahin'e pompalı tüfekle ateş açtı. Taner Aksoy olay yerinde hayatını kaybederken, Kenan Bayata kasığından yaralandı. Bahattin Şahin ise kaçtı. Şüpheli Tuncer, suç aletiyle birlikte olay yerinde yakalandı. SABAH'ın ulaştığı güvenlik kamerası görüntülerinde saldırı anları anbean kaydedildi. Soruşturma Cinayet Büro Amirliği tarafından sürdürülüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:42
00:06
Gaziantep’te feci kaza! 5 ölü | Video 28.09.2026 | 10:13
03:03
Ankara'da sağanak yağış nedeniyle bazı binaları su bastı | Video 28.09.2026 | 09:56
02:15
03:38
03:02
00:12
Gaziantep’teki 7 kişinin öldüğü feci kaza kamerada 27.09.2026 | 20:56
00:57
01:41
00:42
JASAT, 11 yıllık cinayeti ayna çerçevesi detayıyla aydınlattı | Video 27.09.2026 | 16:22
04:25
04:37
05:44
02:34
00:22
02:24
Provalı göz kapağı operasyonu | Video 27.09.2026 | 12:05
01:26
Başakşehir'de ambulansa yol vermeyen sürücüye 466 bin lira ceza! | Video 27.09.2026 | 09:00
02:29
00:18