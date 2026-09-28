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Ankara’da işletme devri kanlı bitti! Bir ölü bir yaralı: Cinayet anı kamerada

Ankara’da işletme devri kanlı bitti! Bir ölü bir yaralı: Cinayet anı kamerada

28 Eylül 2026 10:48

Ankara Çankaya'da bir işletme devrinden kaynaklanan alacak verecek anlaşmazlığı, silahlı saldırıya dönüştü. İddiaya göre işletmenin yeni sahibi Halil Tuncer, araçla gelen Taner Aksoy, Kenan Bayata ve Bahattin Şahin'e pompalı tüfekle ateş açtı. Taner Aksoy olay yerinde hayatını kaybederken, Kenan Bayata kasığından yaralandı. Bahattin Şahin ise kaçtı. Şüpheli Tuncer, suç aletiyle birlikte olay yerinde yakalandı. SABAH'ın ulaştığı güvenlik kamerası görüntülerinde saldırı anları anbean kaydedildi. Soruşturma Cinayet Büro Amirliği tarafından sürdürülüyor.

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