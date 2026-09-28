Ankara'da sağanak yağış nedeniyle bazı binaları su bastı | Video
28 Eylül 2026 10:04
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı. Kentte gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve bulvarlar ile bazı köprülerin altında su birikintileri oluştu.
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