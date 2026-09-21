Meriç Keskin abisinin cenazesinde fenalaştı! İnanç Keskin’i son yolculuğunu gözyaşlarıyla uğurladılar!
21 Eylül 2026 19:05
Ünlü sosyal medya fenomeni Meriç Keskin, geçtiğimiz gün abisi İnanç Keskin’in vefatıyla sarsıldı. Meriç Keskin ve ailesi İnanç Keskin’i bugün son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurladı. Cenaze töreni sırasında fenalaşan Meriç Keskin’e doktorla müdahale etti.
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