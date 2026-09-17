Minik Lila’nın dondurma mutluluğu! Sevimli halleri mest etti | Video
17 Eylül 2026 11:57
İlker Aksum, kızı Lila’nın dondurma yerken çekilen sevimli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken, Lila’nın neşeli halleri de dikkat çekti.
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