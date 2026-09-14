İngiltere’ye dönmüşlerdi! Prens Harry ve Meghan Markle’ın yeni hayatından kareler paylaşıldı
14 Eylül 2026 00:40
Sussex Dükü Prens Harry ve Düşesi Meghan Markle, tam 6 yıl sonra İngiltere'ye geri döndü. Çift, yeni hayatlarından ilk görüntüleri paylaştı. Videoda çocukları Prens Archie ve Prenses Lilibet'in de yer alması gündem oldu.
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