Serhat Kılıç'a Ankara'da acı veda! Ünlü oyuncu gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı! | Video

08 Eylül 2026 15:00

'Seksenler' dizisinde canlandırdığı 'Ergun Plak' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan, 'Söz' ve 'Kuruluş Osman' gibi sevilen yapımlarda da rol alan usta oyuncu Serhat Kılıç, 5 Eylül Perşembe günü İstanbul Kağıthane'deki evinde 51 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ani ölümü sanat dünyasında ve hayranları arasında büyük üzüntüye neden oldu. Serhat Kılıç, Ankara'da düzenlenen cenaze töreninde sevenlerinin gözyaşları ve duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.