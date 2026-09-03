Kim der ki 52 yaşında! Pınar Altuğ yeni yaş gününe özel kutlama!

03 Eylül 2026 20:41

Ünlü oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, yeni yaşını kutladı. 52’nci yaş gününü kutlayan Pınar Altuğ, yaptığı yeni paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu. İşte ünlü oyuncunun eğlenceli o kutlamasından kareler!