Kim der ki 52 yaşında! Pınar Altuğ yeni yaş gününe özel kutlama!
03 Eylül 2026 20:41
Ünlü oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, yeni yaşını kutladı. 52’nci yaş gününü kutlayan Pınar Altuğ, yaptığı yeni paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu. İşte ünlü oyuncunun eğlenceli o kutlamasından kareler!
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