Tarık Mengüç sanat camiasının vefasızlığına sitem etti: Benim herkese gönlüm kırıldı!

02 Eylül 2026 23:18

Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneden taburcu olan ve rutin kontrolü için hastaneye gelen Tarık Mengüç, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tarık Mengüç, sanat camiasının vefasızlığına sitem etti. İşte ünlü şarkıcının açıklamasının detayları!