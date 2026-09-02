İrem Helvacıoğlu’nun kızı Sora’dan eğlenceli anlar! Emeklemek yerine bakın neyi tercih etti... | Video
02 Eylül 2026 09:14
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, kızı Sora’nın sevimli anlarını takipçileriyle paylaştı. Kızının emekleme dönemindeki pratik tercihini yayınlayan ünlü isim, notuyla tebessüm ettirdi.
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