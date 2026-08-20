Artık gelin istiyor! Şarkıcı Emir Can İğrek’in annesinden şaşırtan açıklama: Ne getirirse kabulüm!
20 Ağustos 2026 22:35
Ünlü şarkıcı Emir Can İğrek, bugün annesiyle Harbiye Açıkhava’ya geldi. Emir Can İğrek ve annesi, konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcının annesi, oğlunun artık evlenmesini istediğini dile getirdi. İşte o açıklamanın detayları!
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