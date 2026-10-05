Altı Üstü İstanbul'un usta oyuncusu Erkan Can'dan duygusal açıklama! Bakın hayatta en çok neyi özlemiş... "Bir yanımız hep orada" | Video
05 Ekim 2026 11:08
atv'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'da 'Hikmet' karakteriyle fırtınalar estiren usta oyuncu Erkan Can, katıldığı tiyatro galasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 67 yaşındaki usta sanatçı, "Geçmişe özlem duyuyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıtla izleyenleri duygulandırdı.
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