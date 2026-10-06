Hande Erçel’in Paris’te elindeki kitaplar dikkat çekti! Tercihi bakın hangi yazardan yana oldu | Video

06 Ekim 2026 10:28

Paris Moda Haftası kapsamında bir markanın defilesine katılan Hande Erçel, şıklığı kadar elinde taşıdığı kitaplarla da dikkat çekti. Ünlü oyuncunun tercih ettiği iki eser, bakın hangi yazarın!