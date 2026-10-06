Hande Erçel’in Paris’te elindeki kitaplar dikkat çekti! Tercihi bakın hangi yazardan yana oldu | Video
06 Ekim 2026 10:28
Paris Moda Haftası kapsamında bir markanın defilesine katılan Hande Erçel, şıklığı kadar elinde taşıdığı kitaplarla da dikkat çekti. Ünlü oyuncunun tercih ettiği iki eser, bakın hangi yazarın!
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