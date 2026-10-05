5 yıllık evlilikte sevindiren haber! YouTube içerik üreticisi Orkun Işıtmak baba oluyor!
05 Ekim 2026 22:09
YouTube içerik üreticisi Orkun Işıtmak ve Merve Yorgancılar, 2021 yılına evlendi. Orkun Işıtmak ve Merve Yorgancılar’dan sevindiren haber geldi. Ünlü çift, 5 yıllık evliliklerini bir bebekle taçlandıracaklarını sosyal medya üzerinden eğlenceli bir videoyla duyurdu. İşte o paylaşım!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:14
01:06
00:25
10:32
01:26
00:24
00:22
00:25
00:28
00:40
00:23
00:27
00:20
00:25
00:52
00:45
00:21
00:41
00:25
Müge Anlı’dakı̇ dehşet verici büyük gizem! | Video 04.10.2026 | 10:11