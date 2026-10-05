5 yıllık evlilikte sevindiren haber! YouTube içerik üreticisi Orkun Işıtmak baba oluyor!

05 Ekim 2026 22:09

YouTube içerik üreticisi Orkun Işıtmak ve Merve Yorgancılar, 2021 yılına evlendi. Orkun Işıtmak ve Merve Yorgancılar’dan sevindiren haber geldi. Ünlü çift, 5 yıllık evliliklerini bir bebekle taçlandıracaklarını sosyal medya üzerinden eğlenceli bir videoyla duyurdu. İşte o paylaşım!