Herkes onu futboluyla tanıyordu! Efsane futbolcu İlhan Mansız bakın şimdi ne yapıyor... | Video

05 Ekim 2026 09:38

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden İlhan Mansız, spor kariyerine bambaşka bir alanda yön vermeye devam ediyor. Futbolu bıraktıktan sonra golf sporuna merak saran ve 2016 yılından bu yana profesyonel turnuvalara katılan efsane futbolcu, doğup büyüdüğü Almanya'da golf sahasına indi. Yeşil sahalardan sonra golf sahalarında boy gösteren Mansız, dikkat çeken pozlar verdi. Verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü ismin son hali, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.