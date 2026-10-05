İkamet Paris’te tedavi Türkiye’de! Tuba Ünsal oğlunun kırılan ayağının tedavisi için geldi... | Video

05 Ekim 2026 10:28

Çocuklarının eğitimi için Paris'e yerleşen oyuncu Tuba Ünsal, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Ünsal, oğlunun ayağının kırıldığını tedavisinin ise Türkiye'de yapıldığını söyledi. Bu nedenle bir süre İstanbul-Paris hattında gidip geleceklerini belirtti.