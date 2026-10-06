Trafik kurallarını hiçe sayınca ceza yağdı! Rapçi Blok 3'e 4 ay hapis cezası! | Video

06 Ekim 2026 11:20

İstanbul Ataşehir’de ehliyetsiz ve alkollü şekilde araç kullanırken yakalanan rapçi Blok 3’ün (Hakan Aydın) cezası belli oldu. Ehliyetsiz araç kullanmaktan 23 bin 437 lira para cezası kesilen ve aracı trafikten men edilen Blok3, alkollü araç kullanmaktan da 4 ay hapis cezası aldı.