Mesut Özil 10 numara gözdesini satıyor! Fiyatı 2 milyon 750 bin lira | Video

06 Ekim 2026 11:57

Dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil, kendisi için özel tasarlanan 2015 model Harley-Davidson Night Rod Special motosikletini satışa çıkardı. Özil'in forma numarası "10"un işlendiği motosiklet için 2 milyon 750 bin lira fiyat biçildi.