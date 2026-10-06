Mesut Özil 10 numara gözdesini satıyor! Fiyatı 2 milyon 750 bin lira | Video
06 Ekim 2026 11:57
Dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil, kendisi için özel tasarlanan 2015 model Harley-Davidson Night Rod Special motosikletini satışa çıkardı. Özil'in forma numarası "10"un işlendiği motosiklet için 2 milyon 750 bin lira fiyat biçildi.
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