Elon Musk 4 çocuğunun annesini tek kalemde sildi! "Seni seviyorum" dedikten sonra ayrıldı | Video
05 Ekim 2026 11:30
Ünlü milyarder Elon Musk, dört çocuğunun annesi Shivon Zilis'i bir kalemde sildi! 40 yaşındaki Zilis, Elon Musk'ın kendisine "Seni seviyorum" dedikten bir hafta sonra aniden ilişkiyi bitirdiğini açıkladı: "Bir hafta içinde hiç uyarılmadan aşktan ayrılığa geçmek zor. Ama hayat bazen böyle."
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