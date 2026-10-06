Arka Sıradakiler'in Özge'sinden radikal değişiklik! Sevda Dalgıç'ın yeni hali olay oldu! "Ayrılık yaradı" | Video

06 Ekim 2026 11:02

Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı Özge karakteriyle hafızalara kazınan Sevda Dalgıç, iş insanı Dilge Emir Güvenç ile yollarını ayırma kararı aldıktan kısa süre sonra imaj değişikliğine gitti. Saçlarını kısacık kestiren ünlü oyuncu, yeni görünümüyle sosyal medyada gündem oldu. Dalgıç'ın son hali takipçilerinden tam not alırken, oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.