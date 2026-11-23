Burak Özçivit ata binerken çekilen anlarını böyle paylaştı
23 Kasım 2026 15:13
atv’nin Güneşin Doğduğu Yer dizisi için Adana’da bulunan Burak Özçivit, ata binerken çekilen anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun “Adana” etiketiyle paylaştığı kareler takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
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