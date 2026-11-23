Ajda Pekkan’ın ardından İbrahim Tatlıses de dijital telif hakları için harekete geçti | Video

23 Kasım 2026 09:28

Ajda Pekkan’ın ardından İbrahim Tatlıses de dijital telif hakları için harekete geçti. Geçmişte rol aldığı filmlerin dijital platformlarda izinsiz kullanıldığını öne süren sanatçının açtığı dava mahkemece kabul edilirken, hak sahipliğinin tespiti ve yayınların durdurulması talep edildi.