Atiye’den bebeğiyle sevimli paylaşım! | Video

23 Kasım 2026 16:38

Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çeken şarkıcı Atiye, kucağında bebeğiyle yer aldığı videoyu takipçilerinin beğenisine sundu. Samimi anların yansıdığı bu kareler, kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.