Can Bonomo'ya kuryeden korkutan ölüm tehdidi! 3 yıl hapsi isteniyor: "İstesem canını alabilirim, bir adres uzağındayım" | Video

05 Ekim 2026 09:16

Can Bonomo, bir programda kendisine sorulan soru nedeniyle kabus yaşadı. Sorunun eşiyle ilgili olduğunu düşünen Mehmet B., sanatçıyı "İstersem canına kıyarım, bir adres uzağındayım, kuryecilere dikkat et" diyerek tehdit etti. Savcılık, şüpheli hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.