Gözleri dolu dolu anlattı! Merve Özbey merdivenden düştü: Apar topar hastaneye kaldırıldı! | Video
05 Ekim 2026 09:57
Afyonkarahisar'daki konseri sırasında talihsiz bir kaza geçiren ünlü şarkıcı Merve Özbey, apar topar hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumuyla ilgili ilk müdahalenin ardından İstanbul'a dönen ünlü isim, yaşadığı olayın detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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