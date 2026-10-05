Levent İnanır’ın eski eşi Neslihan Acar’dan yeni açıklama: 10 yıl küs 2 yıl barışık yaşarlardı!

05 Ekim 2026 19:47

Ünlü oyuncu Neslihan Acar, eski eşi Levent İnanır’ın amcası Kadir İnanır hakkında yaptığı açıklamalara bir kez daha tepki gösterdi.