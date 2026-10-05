Neşe Erberk pişmanlığını ilk kez anlattı! "O rolü keşke reddetmeseydim..." | Video

05 Ekim 2026 10:30

Eski Türkiye ve Avrupa güzeli Neşe Erberk, Nişantaşı'nda görüntülendi. Artık günümüzde eskisi gibi gösterişli defilelerin olmamasına da değinen Erberk, sözlerine şöyle devam etti: "Defileler kalmadı, tekstil dönemi bizim zamanımızdaki gibi şaşaalı değil. Günde 3-4 defile olurdu o zamanlar, şimdi diziler var. Genç kızlar ve erkekler dizilerde rol alıyor, bu konuda eğitim de alıyorlar. Ben eğitimini almadığım için sinema filmi çekmemiştim. Fatma Girik'in kızı rolü gelmişti, keşke onu reddetmeseydim."