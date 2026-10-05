Neşe Erberk pişmanlığını ilk kez anlattı! "O rolü keşke reddetmeseydim..." | Video
05 Ekim 2026 10:30
Eski Türkiye ve Avrupa güzeli Neşe Erberk, Nişantaşı'nda görüntülendi. Artık günümüzde eskisi gibi gösterişli defilelerin olmamasına da değinen Erberk, sözlerine şöyle devam etti: "Defileler kalmadı, tekstil dönemi bizim zamanımızdaki gibi şaşaalı değil. Günde 3-4 defile olurdu o zamanlar, şimdi diziler var. Genç kızlar ve erkekler dizilerde rol alıyor, bu konuda eğitim de alıyorlar. Ben eğitimini almadığım için sinema filmi çekmemiştim. Fatma Girik'in kızı rolü gelmişti, keşke onu reddetmeseydim."
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:25
00:28
00:40
00:23
00:27
00:20
00:25
00:52
00:45
00:21
00:41
00:25
Müge Anlı’dakı̇ dehşet verici büyük gizem! | Video 04.10.2026 | 10:11
00:24
00:15
Altı Üstü İstanbul'un sevilen çifti Şamdan Plus dergisinde! | Video 02.10.2026 | 14:52
00:25
Neco ve kızı Zeynep aynı sahnede buluşuyor | Video 02.10.2026 | 14:27
00:25
00:20
00:30
01:14