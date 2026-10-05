GOL İZLE | İtalya 3-1 Türkiye (Pio Esposito)
05 Ekim 2026 23:41
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 4. maçında İtalya, Türkiye'yi konuk ediyor. İtalya, Pio Esposito'nun 87. dakikada attığı golle maçta farkı ikiye çıkardı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
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GOL İZLE | İtalya 3-1 Türkiye (Pio Esposito) 05.10.2026 | 23:41
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00:59
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