Türk sinemasının acı kaybı! Yeşilçam'ın 'Altın Çocuk'u Göksel Arsoy hayatını kaybetti... | Video
05 Ekim 2026 15:20
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden, Yeşilçam'ın "Altın Çocuk" lakaplı efsane oyuncusu Göksel Arsoy, 90 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefat haberi sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu...
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