Demet Şener spor yaparken fena düştü! O anları böyle kaydetti… | Video

06 Ekim 2026 09:09

Fit görünümü ve aksatmadığı spor rutiniyle sık sık adından söz ettiren Demet Şener, bu kez antrenmanındaki talihsiz bir anla gündeme geldi. Düzenli olarak spordan karesini eksik etmeyen ünlü isim, dengesini kaybedip yere kapaklandığı o anları takipçileriyle paylaştı.