Esra Erol’un telefonundan yıllar sonra çıkan ses kaydı! Çocukları için yaptığı o şey duygulandırdı... | Video
05 Ekim 2026 11:56
Atv ekranlarının başarılı sunucularından olan Esra Erol, meslek hayatının yanında özel hayatıyla da magazin gündemindeki yerini koruyor. Eşi Ali Özbir ve çocuklarıyla kurduğu mutlu aile tablosuyla sık sık adından söz ettiren ünlü sunucu, bu kez takipçilerini duygulandıran çok özel bir paylaşıma imza attı.
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