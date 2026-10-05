Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, Hamid ve onu büyüten babasının buluşması duygulandırdı... | Video

05 Ekim 2026 13:18

atv ekranlarında yayınlanan “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programına, ilik nakli için biyolojik babasını bulma umuduyla başvuran Hamid Yorulmaz, kendisini büyüten Mehmet Sağbaş ile canlı yayında bir araya geldi. Baba oğul gözyaşları içinde birbirine sarılırken Müge Anlı’nın “Kan bağınız olmayabilir ama can bağınız var” sözlerine Mehmet Bey, “Evet, can bağımız var” yanıtını verdi.