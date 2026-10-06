2000'li yıllara geri döndü! Petek Dinçöz’den eskileri aratmayan hamle: Saçlarını görenler "Aynı o günler" dedi... | Video

06 Ekim 2026 12:32

Yeni şarkısı öncesi radikal bir kararla kuaför koltuğuna oturan Petek Dinçöz, imajında yaptığı değişiklikle herkesi şaşırttı. Yıllardır estetikleri ve değişimiyle konuşulan ünlü şarkıcı, saçlarına yaptırdığı dokunuşla resmen 2000'li yıllardaki o ikonik haline geri döndü!