2000'li yıllara geri döndü! Petek Dinçöz’den eskileri aratmayan hamle: Saçlarını görenler "Aynı o günler" dedi... | Video
06 Ekim 2026 12:32
Yeni şarkısı öncesi radikal bir kararla kuaför koltuğuna oturan Petek Dinçöz, imajında yaptığı değişiklikle herkesi şaşırttı. Yıllardır estetikleri ve değişimiyle konuşulan ünlü şarkıcı, saçlarına yaptırdığı dokunuşla resmen 2000'li yıllardaki o ikonik haline geri döndü!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:25
00:16
Mesut Özil 10 numara gözdesini satıyor! Fiyatı 2 milyon 750 bin lira | Video 06.10.2026 | 11:53
00:20
00:25
00:29
00:09
Demet Şener spor yaparken fena düştü! O anları böyle kaydetti… | Video 06.10.2026 | 09:09
00:25
00:14
01:06
00:25
10:32
01:26
00:24
00:22
00:25
00:28
00:40
00:23
00:27