Simge Sağın kedisiyle olan anısını paylaştı: "Seni çok özlüyorum" | Video

24 Kasım 2026 10:41

Şarkıları ve sahne performansıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Simge Sağın, bu kez özel hayatından duygusal bir paylaşımla gündeme geldi. Bir süre önce kaybettiği kedisini unutmayan ünlü şarkıcı, onunla geçirdiği güzel anılardan birini takipçileriyle paylaşarak duyduğu özlemi dile getirdi.