Atiye 4 çocuğuyla 38. yaşını böyle kutladı...
24 Kasım 2026 11:38
Eşi Erol Sebebci ile mutlu evliliğini sürdüren ve dört çocuk annesi olan Atiye, yeni yaşını çocuklarıyla üflediği doğum günü pastasıyla karşıladı. Evindeki neşeli kalabalığı “güzel curcuna” olarak tanımlayan şarkıcının kutlama anları kısa sürede beğeni topladı.
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