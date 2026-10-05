Ayşegül Yıldız, eski eşi İbrahim Tatlıses’in sağlık durumu hakkında konuştu: Hayatımda gördüğüm…
05 Ekim 2026 23:43
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız, bugün bir etkinliğe katıldı. Gazetecilerin Tatlıses’in sağlık durumunu sorduğu Ayşegül Yıldız, sorulara içtenlikle cevaplar verdi. İşte İbrahim Tatlıses’in son sağlık durumu!
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