Kadir İnanır'ın miras tartışması büyüyor! Halil Ergün'den yeğeni Levent İnanır'a tepki: "Ayıp ediyorsun" | Video

05 Ekim 2026 09:53

Halil Ergün, yakın dostu Kadir İnanır'ın ardından yaşanan miras kavgalarına tepki gösterdi. İnanır'ın yeğeni Levent İnanır'ın dayısının mirasına dair konuşmasına kızan Ergün, "Kadir'i kaybettik. Bir kuşak gitmeye başladı. Bu beni çok etkiliyor. Kadir, izler bırakmış bir arkadaşım. Benim ilk gençliğimden beri çok özel arkadaşım. Fakat miras konusunda kızgınım. Levent de ayıp ediyor. Konuyu kapatsınlar Kadir'imi rahatsız etmesinler" dedi.