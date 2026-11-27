Sahte Blok3 canlı yayına bağlandı! Gerçek Blok3 uyardı: "Ben diye sizi biri ararsa inanmayın!" | Video

27 Kasım 2026 14:37

Gerçek adı Hakan Aydın olan ünlü rapçi Blok3, sesini taklit eden bir kişinin canlı yayına bağlanarak sunucuları kandırmasıyla gündeme geldi. Taklitçiye sert tepki gösteren Blok3, “Ben diye sizi biri ararsa inanmayın” sözleriyle uyarıda bulundu.