Güllü davasında yeni gelişme! Kardeşinin istinaf talebine cevap geldi... | Video
27 Kasım 2026 10:34
Annesi Güllü'yü öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı, kardeşi Tuğberk Hamza Yağız Gülter'in istinaf başvurusuna cevap dilekçesi sundu. Dilekçede olayın cinayet değil düşme veya intihar olabileceği ileri sürüldü.
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