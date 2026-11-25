Derya Uluğ ve Asil Gök’ün düğününe ünlüler akın etti! Özlem Yıldız geceye oğluyla katıldı!

25 Kasım 2026 21:37

İki ünlü şarkıcı Derya Uluğ ve Asil Gök, bugün dünyaevine girdi. Derya Uluğ ve Asil Gök’ün görkemli düğün törenine ünlüler akın etti. Özlem Yıldız da düğüne oğluyla katıldı. Özlem Yıldız’ın oğlunun boyunu geçtiği de dikkatlerden kaçmadı. İşte o anlar!