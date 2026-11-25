Turist yayıncıyı kazıklayan taksiciye istenen ibretlik ceza belli oldu | Video

25 Kasım 2026 09:36

Dünyaca ünlü rapçi Travis Scott’ın İstanbul konseri sonrası yaşanan taksi skandalında hukuki süreçte sona gelindi. Amerikalı turist Auger’dan 10 dakikalık yolculuk için 7 bin 300 lira alan taksici hakkında savcılığın talebi belli oldu.