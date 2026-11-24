Tanyeli özlemini dindiren sürpriz! İlker Sünneli gelen videoyu görünce mutluluğunu gizleyemedi: "Ayağın taşa değmesin"

24 Kasım 2026 15:12

17 Mart 2025'te pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli, akşam saatlerinde aldığı sürprizle büyük sevinç yaşadı. Eşine duyduğu özlemi sık sık dile getiren Sünneli, kendisi için hazırlanan o anları sosyal medya hesabından paylaşarak mutluluğunu ifade etti.