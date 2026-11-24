SGK Uzmanı en düşük emekli maaşı için rakam verdi | Video

24 Kasım 2026 09:19

Emekli zammı 2027 için gözler hükümetin yapacağı maaş düzenlemesine çevrildi. Milyonlarca emekli için yıl başından öncesini işaret eden Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından bütçede emekli ve işçilerin düşünüldüğünü söyledi. Seyyanen zam ve refah payına dayalı formüllerin konuşulduğu düzenlemede 40 bin TL sınırı dikkat çekiyor. SGK Uzmanı Muhammed Emin Yılmaz en düşük emekli maaşı için rakam verirken, SGK Başmüfettişi Karakaş, intibak çağrısı yaptı. İşte tüm ayrıntılar..