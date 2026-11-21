Altında sert dalgalanma! Savaş piyasaları nasıl şekillendirdi? | Video

21 Kasım 2026 11:37

Küresel piyasalarda altın, gümüş, kripto para ve borsalarda yaşanan sert satışlar yatırımcıları tedirgin etti. Ons altın yaklaşık yüzde 9'luk haftalık kayıpla 3.500 dolar sınırına gerilerken gram altında da düşüş dikkat çekti. Güçlü dolar, yükselen ABD tahvil faizleri ve Fed'in faiz artırımı beklentisi altın üzerindeki baskıyı artırıyor. Gözler yeni haftada açıklanacak ABD enflasyon ve büyüme verilerine çevrildi. İşte detaylar...