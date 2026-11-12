Emekli zammında formüller neler? | Video

12 Kasım 2026 10:31

Emekli zammı 2027 için şu ana kadar 4 aylık enflasyon verisi belli oldu. En düşük emekli maaşı için enflasyon tahminlerine göre çeşitli hesaplamalar yapılıyor. Emeklilerin gelirini artıracak düzenleme ile ilgili çalışmalarda sona geliniyor. En düşük maaş formülü dışında refah payı ve seyyanen artış da masada. Kök maaşlar nasıl artacak? Refah payı oranları nasıl uygulanacak? Hangi maaş kaç lira olacak? İşte emekliye zam hesabı…