Polislere kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! | Video
09 Kasım 2026 17:02
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin duyurduğu polislerin ev sahibi olmasını sağlayacak projenin ayrıntıları belli oluyor. Kendi evi bulunmayan polislerin öncelikli olacağı projede İstanbul, İzmir, Antalya ve Bursa'nın da aralarında bulunduğu birçok ilde yeni konutların yapılması hedefleniyor. Peki polisler nasıl kira öder gibi ev sahibi olacak? İşte projenin detayları...
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