Bakan Yumaklı, Türkiye'nin iklim yol haritasını açıkladı | Video

10 Kasım 2026 14:04

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, COP31 kapsamında iklim değişikliğinin tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği üzerindeki etkilerine karşı yürütülen çalışmaları anlattı. "İklim değişikliğinde krizi yönetmek istemiyoruz, riski yönetmek istiyoruz" diyen Bakan Yumaklı; su kaynaklarının korunması, kuraklığa dayanıklı tohumlar, üretim planlaması ve kırsal kalkınmanın öncelikli olduğunu vurguladı.