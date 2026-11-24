Demet Akalın’dan yürekleri ısıtan hareket! Küçük kızın gözyaşlarına kayıtsız kalmadı
24 Kasım 2026 19:05
Kocaeli’de yaşanan bisiklet olayı, sosyal medyada büyük tepki toplarken ünlü şarkıcı Demet Akalın’dan anlamlı bir davranış geldi. Demet Akalın, küçük kıza bisiklet aldı. İşte o anlar!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:25
00:11
00:16
00:20
00:05
Atiye 4 çocuğuyla 38. yaşını böyle kutladı... 24.11.2026 | 11:22
03:51
00:40
Simge Sağın kedisiyle olan anısını paylaştı: "Seni çok özlüyorum" | Video 24.11.2026 | 10:41
00:18
00:33
ATV’nin heyecanla beklenen dizisi ‘Hamal’ın ikinci tanıtımı yayınlandı! 23.11.2026 | 23:51
00:50
00:13
Atiye’den bebeğiyle sevimli paylaşım! | Video 23.11.2026 | 16:38
00:23
Burak Özçivit ata binerken çekilen anlarını böyle paylaştı 23.11.2026 | 15:13
00:37
Derya Uluğ’un kına gecesinden renkli anlar! | Video 23.11.2026 | 11:15
00:24
00:28
Düğünde sahne alan Petek Dinçöz coştu! Demet Şener kendini sahneye attı! 22.11.2026 | 20:36
01:00
Işın Karaca’dan kulakların pasını silen performans! | Video 22.11.2026 | 17:07
00:30
Kim Milyoner Olmak İster? 1260. bölüm fragmanı 22.11.2026 | 08:53
00:40
00:25
Ajda Pekkan'dan yürek ısıtan hareket! Üç yavruya birden yuva oldu | Video 21.11.2026 | 13:16
00:15
Kibariye'nin yeni imajı çok beğenildi! Paylaşımına yorum yağdı | Video 20.11.2026 | 08:48