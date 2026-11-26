Yeşilçam’ın iki yıldızı Türkan Şoray ve Ediz Hun bir araya geldi! Birlikte dans ettiler…

26 Kasım 2026 22:42

Yeşilçam’ın iki usta oyuncusu Türkan Şoray ve Ediz Hun, geçtiğimiz gün Öğretmenler Günü için düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Türkan Şoray ve Ediz Hun, gecenin onur konuğu olurken paylaşımlar da dikkat çekti. Türkan Şoray ve Ediz Hun, birlikte dans ederek geceye adeta damga vurdu. İşte o anlar!