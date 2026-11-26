Bağcılar’da otomobil yayalara çarptı: 2 ölü, 1 yaralı! Korkunç kaza kamerada

26 Kasım 2026 14:17

Bağcılar’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Kazada Vedat Toprak (46) ve Sevgi Öksüzoğlu (59) hayatını kaybederken, 1 kişi hafif yaralandı. Otomobil sürücüsü Muhammed Tacettin Ç. (26) gözaltına alındı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.25 sıralarında 15 Temmuz Mahallesi Koçman Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammed Tacettin Ç. yönetimindeki 34 GYB 012 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Vedat Toprak ve Sevgi Öksüzoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada hafif yaralanan 1 kişi ise ambulansla Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Muhammed Tacettin Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı